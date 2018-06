Rimini, il Vicesindaco illustra progetto delle microaree per nomadi e punge Lega Nord e Salvini

Attualità

Rimini

| 13:53 - 14 Giugno 2018

Il Vicesindaco di Rimini Gloria Lisi ha partecipato mercoledì all'incontro promosso dal comitato di cittadini di Viserba e dal comitato Pro Rimini, sul tema nomadi. Come esponenti della Maggioranza di Palazzo Garampi erano presenti tra gli altri gli assessori Sadegholvaad, Montini e Morolli. Il Vicesindaco ha ricapitolato il progetto del Comune di Rimini, che verte sull'eliminazione del campo nomadi di via Islanda e sul collocamento di sei famiglie di etnia sinti (32 persone e 7 bambini) in cinque microaree distribuite sul territorio comunale. Le famiglie dovranno sottoscrivere un contratto che prevede, in caso anche di singola violazione, la risoluzione del contratto di locazione della soluzione abitativa. Il Vicesindaco spiega che la necessità di intervento dell'Amministrazione Comunale è sorta dopo i sopralluoghi dell'Ausl, che hanno fatto emergere gravi rischi per la sicurezza e l’incolumità dei suoi abitanti. Come soluzione è stata individuata quella delle microaree. La Lisi ha attaccato le forze di opposizione, lamentando l'assenza di proposte alternative, idee e contributi, "A meno di considerare come ‘seria proposta alternativa’ quella esplicitata dal consigliere comunale della Lega che testualmente ha detto ‘lasciamo tutto come sta in via Islanda, poi ci penserà Salvini in futuro a dare soluzioni e strumenti’".