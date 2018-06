Dissesti e buche sulla via Toscanini, il Comune di Cattolica interviene con nuovo asfalto

Attualità

Cattolica

| 13:44 - 14 Giugno 2018

Procedono a Cattolica i lavori di riqualificazione delle strade cittadine: sono in corso i lavori in via Toscanini, una delle strade della città che presentava fortissime criticità ed era particolarmente deteriorata da tempo. I tratti in prossimità delle curve a 90 gradi e quelli intermedi che presentavano dissesti e buche, sono stati scarificati e asfaltati. Tempo permettendo i lavori di asfaltatura in zona saranno terminati entro questa settimana. I lavori sono stati eseguiti utilizzando le risorse recuperate tramite il ribasso d'asta delle opere di via Emilia Romagna.

Sono previsti a breve interventi parziali di riqualificazione dell'asfalto in via Francesca Da Rimini e via Irma Bandiera. Sempre tempo permettendo, proseguono anche i lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale.

Attualmente i lavori hanno interessato in particolare via Carducci, via Del Prete e p.zza De' Curtis. Settimana prossima saranno programmati per le settimane a venire altri lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale in altre zone di Cattolica (es. zona Porto, via Allende, via E.Romagna, via Mazzini, via XX Settembre, via Garibaldi).