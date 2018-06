Il Teatro Galli di Rimini pronto a riaprire alla città. Sono stati settecento alla prima visita

Attualità

Rimini

| 13:40 - 14 Giugno 2018

Tutto pronto per domenica prossima 17 giugno quando sarà replicata la festa promossa dal Comune di Rimini in concomitanza con il lancio della campagna di partecipazione e sostegno al Teatro Amintore Galli ‘Entra in scena’.

Il personale dell’Assessorato alla Cultura è infatti pronto ad accogliere i riminesi che si hanno aderito all’invito del Comune ad un primo incontro con gli spazi scenici del teatro inaugurato nel 1857 su progetto dell'architetto Luigi Poletti, che nel prossimo autunno, a 75 anni dal bombardamento che ne distrusse la parte oggi ricostruita, tornerà al centro della vita culturale della Città.

Un invito per festeggiare il ‘ritorno di un amico’ che i riminesi hanno accolto con grande entusiasmo, tanto da bruciare in poche ore tutte le disponibilità previste per domenica 10, quando ben 700 visitatori – e forse qualcuno di più - si sono avvicendati dalle 7 di pomeriggio fino a mezzanotte sul palco del teatro, ancora in cantiere ma di straordinario fascino.

Domenica 17 le visite cominceranno un po’ prima, alle 16 per terminare a notte fonda secondo il modello organizzativo predisposto per un momento dedicato alla nostra città, al teatro restaurato: il teatro di tutti i riminesi ormai pronto a riaprire i propri battenti.