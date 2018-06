Un 'serpentone' colorato di podisti tra le vie di Riccione: il 14 luglio arriva la Color Run

Eventi

Riccione

| 12:54 - 14 Giugno 2018

Tra un mese esatto, sabato 14 luglio, si correrà a Riccione la seconda tappa di The Color Run powered by Skittles, organizzata in Italia da RCS Sport – RCS Active Team.

Una versione tutta sunset, con partenze al tramonto, in cui andrà in scena una manifestazione rinnovata e ancora più splendente: un format speciale ricco di effetti sorprendenti, in grado di trasformare una giornata di sport e divertimento in un ricordo memorabile.



Il percorso - realizzato insieme a Moab, co-organizzatrice dell’evento per la tappa di Riccione - si svilupperà per 5 km e metterà in evidenza il bellissimo lungomare della località romagnola.

Le partenze avverranno da Piazzale Roma e da lì ci si sposterà sia sul Lungomare della Repubblica sia su quello della Costituzione. Non mancherà il passaggio in una zona più interna, precisamente in viale Gramsci, per toccare Villa Martinelli Soleri e attraversare Piazzale Ceccarini. Di grande impatto per i partecipanti sarà il passaggio nello stesso viale Ceccarini.



Partner della tappa lo stesso Comune di Riccione, il cui Assessore al turismo e sport, Stefano Caldari dichiara: "Siamo davvero felici di arricchire il nostro palinsesto di eventi estivi con un appuntamento come The Color Run, una festa di colori e sport che si cala perfettamente nello stile e nella proposta di divertimento di Riccione e del format Beach & Love che ci accompagna in questi mesi all'insegna dell'esplosione cromatica. La nostra città, oltre ad essere decisamente vocata alle attività sportive, è sempre ponta ad accogliere iniziative come questa, multicolore e allegra, dedicata al benessere psicofisico e alle persone di ogni età".



“Siamo molto felici di approdare per la prima volta a Riccione – aggiunge Andrea Trabuio, responsabile dell’area Mass Events in RCS Sport – che certamente ci darà grandi soddisfazioni in termini di partecipazione. Una località caratterizzata da tanti divertimenti e per questo molto vicina alle caratteristiche del nostro evento. Una The Color Run che non finirà di stupire, rinnovata, che si trasformerà in un vero e proprio festival oltre che in una corsa, in cui l’importante non sarà vincere ma appunto divertirsi”.