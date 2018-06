Elicottero nei cieli dell'Alta Valmarecchia, spettacolare addestramento del Soccorso Alpino e dell'Esercito

Attualità

Rimini

| 12:30 - 14 Giugno 2018

Nella mattinata del 12 giugno 2018 si è tenuto un addestramento organizzato

congiuntamente dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Delegazione Emilia Romagna

ed il 7° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Vega” basato a Rimini, lo scenario

interessato è stata la Valmarecchia, in particolare San Leo e Maioletto, con l’impiego per addestramento di soccorso e recupero con verricello del moderno ed ipertecnologico elicottero UH90 TTH ( Tactical Transport Helicopter ) un aeromobile multiruolo biturbina, in grado di prestare soccorso. trasportare fino a 20 persone ed effettuare voli notturni e con condizioni atmosferiche sfavorevoli. Dopo il consueto briefing con l’equipaggio di volo, sono state simulate durante la giornata recuperi e sbarchi di tecnici e sanitari con verricello sia singolarmente che doppi in ambiente ostile allo scopo di addestrare i volontari del CNSAS alle operazioni SAR (Search and Rescue). L’esercitazione ha interessato i territori di Secchiano – San Leo e Maioletto, hanno partecipato alle operazioni circa 25 tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna con varie specializzazioni (Istruttori Tecnici Reg.li, Tecnici di Elisoccorso, Medici, Infermieri Operatori di soccorso) che hanno lavorato in sinergia con i Militari del Vega, Piloti, tecnici di bordo, Operatori di verricello ed Istruttori della Scuola Operatori di verricello dell’Esercito Italiano. Grazie alla collaborazione stretta tra il Soccorso Alpino Emilia Romagna e l’AVES di Rimini, si può contare su una fattiva e professionale disponibilità in caso di missioni di soccorso difficoltose.