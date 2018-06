Rimini, lavori in corso al verde pubblico nella nuova area giochi di via Balilla

Attualità

Rimini

| 12:17 - 14 Giugno 2018

Torna nuovamente verde l’area giochi di via Balilla. È stato avviato mercoledì l’intervento di manutenzione del verde pubblico a cura di Anthea, in accordo con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rimini, relativo alla recente area giochi che sorge nelle vicinanze della scuola dell’infanzia XX Settembre.

L’intervento rientra nel generale progetto di manutenzione del verde pubblico, dal valore complessivo di 200.000 euro, redatto da Anthea in accordo con l’Assessorato all’Ambiente, che verrà eseguito nei prossimi mesi.

Per far giocare i bimbi, nell’area verde di Via Balilla sarà installato un gioco multifunzione con quattro torrette, due scale di risalita e un ponte con arrampicata, oltre a pertiche e scivoli. Troveranno collocazione anche due nuove altalene.

Sarà, inoltre, realizzata la pavimentazione in ghiaino ai giochi così da accrescerne la sicurezza dei bimbi. La messa a dimora di quattro nuovi alberi (ippocastani rossi) completerà l’intervento.

Concluso invece l’intervento in piazzale Adamello che ha consentito di ripristinare la pavimentazione della piazza in seguito alla demolizione di un piccolo edificio.