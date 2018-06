Contributi per associazioni del territorio, 19500 euro ad 11 realtà di Coriano

Attualità

| 11:07 - 14 Giugno 2018

Si è chiuso ad aprile con atto n. 108/2018, il bando per l’erogazione di contributi alle associazioni che intendono organizzare eventi di promozione culturale, sportiva, turistica sul territorio del Comune di Coriano. Sono stati erogati contributi a 11 associazioni per un totale di € 19.500, oltre al riconoscimento del patrocinio e alla eventuale disponibilità dell’utilizzo di spazi pubblici.

Si tratta di una procedura trasparente, equa e che consente a tutte le associazioni che intendono beneficiare di contributi pubblici, di presentare la propria proposta di evento al Comune. Soprattutto in un momento in cui le amministrazioni devono costantemente fare i conti con le ristrettezze dei propri bilanci, ma non intendono rinunciare a valorizzare le iniziative che spontaneamente e con tanto impegno e sacrificio i propri cittadini si propongono di attuare, lo strumento del bando pubblico permette una programmazione delle risorse ed una valorizzazione delle iniziative più significative per il territorio.

Questo primo bando ha sicuramente dato esito positivo ed anche i beneficiari hanno in un tempo utile la certezza di risorse per la programmazione e organizzazione degli eventi. Pertanto diventerà prassi consolidata l’utilizzo di questo strumento anche negli anni a venire con l’impegno dell’amministrazione di essere sempre più tempestiva nell’avvio della procedura proprio al fine di dare contezza alle associazioni dei benefici pubblici di cui potranno disporre nella realizzazione dei loro eventi pubblici.

La graduatoria con le assegnazioni dei contributi :

1. Arcipelago ragazzi aps rassegna teatro per ragazzi stag 2017/2018 - teatro per ragazzi e teatro per le famiglie 2017/2017 (gennaio-giugno 2018) € 11.000,00

2. Pro Loco Coriano “BirriAmo!” (13-14 Luglio 2018) €2.500,00

3. 58 Boys motomemorial (24-25-26 Aprile 2018) €2.500,00

4. AVIS rassegna teatro dialettale serate (da gennaio a marzo) 2018 € 1.000,00

5. Pro Loco Coriano Mercatino delle Strenne (8 Dicembre 2018) € 1.000,00

6. Le saline natura e sport “Adriatic Coast pedalate ecologiche” € 500,00

7. Abbaio Camp asd “Abbaiando si impara!” (passeggiate ed incontri mensili) €250,00

8. Circolo ANSPI “Non si vive di solo pane” (incontri settimanali) € 250,00

9. Associazione “Your Dreams” polo ricreativo socio culturale e benessere (luglio a agosto 2018) € 250,00

10. Circolo ANSPI “Cinema sotto le stelle” (luglio e agosto 2018) € 250,00

11. Le saline natura e sport scuola M.T.B (da giugno a settembre 2018) attribuzione spazi pubblici