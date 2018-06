Festival del Benessere e della Cultura a Sant'Agata Feltria: prima edizione dal 22 al 24 giugno

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 10:14 - 14 Giugno 2018

Benessere e cultura in Alta Valmarecchia. Dal 22 al 24 giugno si svolgerà a Sant'Agata Feltria "Altri orizzonti" Festival del Benessere e della Cultura. Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche del benessere. Tutta la città sarà coinvolta con conferenze, seminari, spettacoli e spazi per trattamenti di benessere e salute. Alimentazione, ginnastica, medicina naturale, trattamenti olistici e molto altro durante le tre giornate. Yoga, danza orientale, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, massaggi, riflessologia plantare, shiatsu sono solo alcune delle proposte del ricco programma. Le conferenze coinvolgeranno esperti del settore e spazieranno dall'alimentazione, al benessere psicofisico, alle virtù dei fiori della Valmarecchia. Tutte le attività sono ad ingresso con offerta libera e consapevole.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Sant’Agata Feltria in collaborazione con la Scuola Zen Mizu no Oto, l’azienda Microcosmo e Falcon Benessere ed è diretto da Alberto Spagone e Silvia Ripamonti, ideatori di Altri Orizzonti.

