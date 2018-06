Rollerverucchio conquista sette podi alle gare nazionali del Free-style di Monza

Sport

Verucchio

| 08:09 - 14 Giugno 2018

Lo scorso fine settimana, nel pattinodromo del PalaRovagnati di Biassono, provincia di Monza e Brianza, che solitamente ospita l’Hockey Roller Club Monza si sono svolte le gare nazionali del Free-style FISR:

Molti gli atleti iscritti alla rassegna tricolore, 300 provenienti da 47 diverse società: 5 giorni di competizione in una location fantastica dove l’organizzazione ha saputo far quadrare tutta la programmazione di 8 gare in pista con 44 società partecipanti e 300. Gli atleti di Verucchio erano dodici, tutti qualificati ai Campionati Regionali FISR dove la nostra Squadra ha ottenuto anche il primo posto come club più forte in Emilia Romagna.

7 podi per la Rollerverucchio che conquista anche il settimo posto in classifica delle società, dimostrando la forza di questo giovane club.

Corinne Santoni ha ottenuto due argenti in due gare disputate di freestyle slalom, categoria Juniores;

Filippo Medda, bronzo in roller cross e argento in slide, al suo primo anno in categoria Juniores;

Nicolhas Santoni, fortissimo in classic freestyle slalom è argento, mentre in speed slalom ottiene il bronzo contro i “mostri” dell’alta Italia, categoria Seniores.

Eric Zaghini è il più forte in Italia, con il suo oro in slide, temuto anche a livello europeo

Il resto della Squadra non ha raggiunto il podio, ma l’ha sfiorato, fermandosi dalla quarta posizione, fino a metà classifica.

I loro migliori risultati:

Simone Vanni Lazzari è quinto in classic freestyle slalom, categoria ragazzi,al suo primo anno in questa disciplina ha dato tutto, ed è una futura promessa della società

Giancarlo Massari si è dimostrato veloce in roller cross, ottavo su ventidue atleti, categoria ragazzi.

Elena Bertozzi sesta in classic freestyle slalom e quarta in speed slalom su 37 atlete in gara, categoria ragazzi.

Diego Sebastiani quinto in classic freestyle slalom, incomincia a maturare in lui l’esperienza di gare importanti.

Tommaso Vanni Lazzari è settimo in style classic.

Emil Carlini sesto in classic freestyle slalom, difficile vincere al primo anno in categoria Juniores, ma le sue doti stilistiche lo hanno premiato.

Mattia Nicotra quarto in classic freestyle slalom, ha battuto tutti i suoi compagni di Squadra in categoria Juniores.

Nicolas Vannucci quarto in battle freestyle slalom, categoria Seniores, ha dimostrato la sua forza, con i complimenti di tutti, reduce da un infortunio in corso.

CONCLUSIONI

La società è in attesa della scelta del CT della Nazionale di Freestyle, che a giorni convocherà gli atleti per i mondiali in Olanda di luglio, e uno o più atleti della Rollerverucchio hanno buone probabilità di essere chiamati ad indossare la maglia che rappresenterà L’italia in gara.

Intanto continuano i duri allenamenti a Verucchio e a Rimini, dove la società sta ricercando nuove leve tra i più giovani, attraverso allenamenti e anche corsi di avviamento e fitness nella pista sul Lungomare Tintori di Rimini, che servono a far crescere il club in nuovi spazi.