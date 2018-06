Riccione volley cambia mister, Yuri Lazzarini nuovo allenatore della prima squadra

Sport

Riccione

| 07:08 - 14 Giugno 2018

Yuri Lazzarini è il nuovo allenatore della prima squadra Riccione Volley, militante nel campionato regionale di serie D femminile. La dirigenza riccionese ha affidato al tecnico riminese, classe '84, la panchina della prima squadra.

Coach Lazzarini, nonostante la giovane età, ha già tante esperienze da allenatore, basta citare gli anni trascorsi in B1 e B2 a Morciano, per poi passare al volley femminile in serie B2 a Gabicce e nell'ultima stagione in B2 a Forlì, in entrambe le stagioni di serie B2F ha raggiunto i play-off promozione.

A livello giovanile Lazzarini vanta la conquista di ben 5 titoli provinciali U16F.

Le prime parole riccionesi di coach Lazzarini: “Ho sempre guardato Riccione come un contesto qualitativo da prendere come esempio: l’organizzazione e la professionalità di alto livello potrebbero sembrare aspetti di sfondo alla parte tecnica, ma danno perfettamente l’idea della filosofia di una società che ha grande progettualità e che crede solidamente nella sua strada. Mi aspetto una stagione dove poter riavvicinarmi alla provincia, far crescere un progetto, quello del volley riccionese, che a mio parere potrà tornare a livelli alti come lo è stato in passato".

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley