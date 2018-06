Tutta l’arte di strada del mondo a Pennabilli, inizia Artisti in Piazza, il programma della prima giornata

Eventi

Pennabilli

| 06:59 - 14 Giugno 2018

Nei quattro giorni di festival, dal primo pomeriggio fino a tarda notte, Pennabilli accoglie 50 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura che si esibiscono in 27 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli (Emilia Romagna, Rimini, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, patria elettiva del maestro Tonino Guerra) e negli Chapitaux dell'area Palacirco.

Artisti in Piazza si distingue oltre che per la qualità e la varietà di discipline e ed espressioni artistiche, anche per la pluralità di provenienze degli artisti e la conseguente ricchezza di spettacoli, che unite all'alto numero di location, danno la possibilità di elaborare un fitto programma che arriva a circa 400 repliche ad edizione, con debutti nazionali e internazionali che attira migliaia di spettatori da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione).

Per la prima serata della kermesse saranno 38 gli spettacoli a partire dalle ore 18.00.

Fino all’una di notte nel centro storico di Pennabilli si ha la possibilità di viaggiare in mondi lontani e vivere in piccoli angoli di magia. Concerti e dj set continueranno invece fino alle 03.00 nell’area denominata Palacirco.

Il programma della 22° edizione di Artisti in Piazza, è frutto di un accurato processo di selezione che tiene conto in particolare di originalità e innovazione, valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e si mescolano creando interessanti combinazioni che danno vita a nuovi linguaggi e poetiche.

Inaugurazione giovedì 14 alle ore 18.00 con musica e balli di Los Boozan Dukes un collettivo internazionale di musicisti con sede a Barcellona, specializzato in brani degli anni '30 e '40 cantati in francese creolo di New Orleans e delle isole franco-caraibiche... una miscela unica di Calypso, Stomp, Mardi Gras Second-Line, Swing e Voodoo-Blues.

Sempre nella musica segnaliamo il live concert di Forró Miór, (18.45 e 00.30) un concerto esplosivo ed emozionante di forró pé de serra con contaminazioni afro-latin. Fisarmonica, chitarra, zabumba e triangolo creano una groove ritmica irresistibile a cui si fonde un canto, leggero ed intenso, che parla di festa, di danze, ma anche di storie di immigrazione, di lontananza e di saudade. Numerose le contaminazioni musicali dalla milonga, alla cumbia fino al calypso, al samba e al latin jazz.

Tra le 53 compagnie internazionali in programma quest’anno troviamo spettacoli site specific e elborati in residenza creativa, prime assolute e diversi debutti nazionali.

Direttamente dal Giappone la magia cominca di Keiichi Iwasaki e il teatro comico di CruCruCirque DX 4 artisti che pensano fuori dagli schemi e sfidano i confini dell’arte circense, dando vita a performance sempre diverse e inaspettate.

Dalla Francia i Têtes de Mules arrivano a Pennabilli con uno spettacolo di teatro di figura grottesco che è un atto liberatorio, dissacra il buon senso e il politicamente corretto. È un invito a togliersi il peso della paura, è una risata in faccia alla morte. Mescolando comicità e tragedia greca, due buffoni shakespeariani rendono omaggio all’antica tradizione del circo, mettendone in scena tutta la magia…sotto una spessa patina di umore nero.

Dall’Inghilterra il teatro di strada StreetComedy. Richard Garaghty e Goronwy Thom sono due esperti veterani dello spettacolo; nascono come solisti ma ora hanno deciso di esibirsi insieme in un duo comico. Il loro esilarante spettacolo presenta incredibili capacità circensi, improvvisazione e commedia visiva. Il set e gli oggetti di scena possono provenire da qualsiasi luogo, utilizzano qualsiasi cosa che li circondi. Chissà cosa è programmato e cosa no. Tutto è possibile. Uno spettacolo unico e diverso ogni volta. Molto britannico e divertente.

In prima nazionale ExArt Circus - Etiopia/Italia - un piccolo circo felliniano che gira le piazze offrendo come spettacolo un varietà di esibizioni circensi che hanno come elemento comune la presenza della “bestia”. Di che bestia stiamo parlando? Dipende. Ora è uno scimmione, ora un leone, alle volte è persino un camaleonte o un minotauro. E alle volte non si sa. Interpreti di questo florilegio di bestialità, reale o apparente, due artisti: Clio, pelle bianca, Solomon, pelle nera. Chi dei due sia veramente la bestia non è sempre chiaro. Si potrebbe addirittura arrivare a insinuare che la bestia sia il pubblico!

In prima nazionale lo spettacolo di clownerie e circo di Jessica Arpin/Cia Tita8lou, in cui un personaggio eccentrico Miss Margarita prepara delle pizze con mani, piedi, con tutto... Pomposa, impugna il suo mattarello magico, col grembiule elegante e una destrezza mafiosa. E si lamenta, ma tanto, ha un carattere spaventoso, ed è italiana… o forse no?

Il Circo contemporaneo dimora a Pennabilli. Oltre al tendone del Palacirco del Festival, e il mitico Cirque Bidon che già da inizio settimana presenta il suo spettacolo, quest’anno la Compagnia MagdaClan e il Side/My!Laika saranno al Festival con i loro chapiteaux.

La Compagnia MagdaClan, unisce l’immaginario tradizionale dello chapiteau all’innovazione di un linguaggio contemporaneo, poetico, multiforme, in un’atmosfera popolare e d’incanto. Il nuovo spettacolo Emisfero è un viaggio tra gli opposti: acrobati e musicisti accompagneranno il pubblico in luoghi e emisferi diversi - siano essi città, emozioni, colori - per poi farli incontrare, e trasformare fino a uscire dal tendone cambiati.

Side/My!Laika (IT-FR) è un progetto originale e intenzionalmente indipendente creato da un collettivo d'artisti internazionali forti delle proprie esperienze nel campo dello spettacolo circense d'avanguardia e musicale. A Pennabilli presenta lo spettacolo Laerte#5 che sfida il consueto meccanismo di creazione e produzione dello spettacolo: si crea direttamente in scena e dentro il suo spazio avanza insieme agli spettatori verso la sua mutevole forma. Laerte#5 omaggia il mare e le sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare; sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi.

Al Palacirco in residenza creativa dall’inizio del mese di giugno, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse e Balletto Civile lavorano alla realizzazione di una nuova collaborazione fra Michela Lucenti ed Emanuele Conte che porterà in scena ad Artisti in Piazza, coproduzione dello spettacolo, in anteprima AXTO - Oratorio per corpi e voci dal labirinto. Il Palacirco inoltre è il vero e proprio epicentro festaiolo di Artisti in Piazza.

Per il teatro di figura segnaliamo due presenze importanti: dal Brasile le marionette di Catin Nardi (19.15 e 22.30) navigano nell'universo della musica creando coreografie con momenti poetici e comici, insieme, questo spettacolo ha già partecipato a numerosi festival nazionali ed internazionali, apprezzato per sofisticatezza e qualità. Di Filippo Marionette (19.45 e 21.30) sette personaggi danno vita a una successione di storie e situazioni sempre diverse. Uno spettacolo pieno di poesia, ingenuo poiché genuino, delicato e intimo; coinvolge, commuove e diverte.

La notte

Nell’area Palacirco, a pochi passi dalla piazza centrale di Pennabilli, quando cala la notte, la festa si anima con i concerti dei gruppi musicali più scatenati e dj italiani e internazionali che si alternano in consolle fino a tarda notte. Al tendone si balla, si canta, si beve, si incontrano nuove culture, si ascoltano musiche di ogni genere e provenienza.

Per la serata d’apertura la giovane crew dell'alta Valmarecchia Dub Lab Interceptor Hi-Fi e il resident Dj Cininho.

Attività collaterali

Artisti in Piazza non è solo shows ogni anno un ampio spazio è dedicato all’artigianato artistico con il Mercatino del solito e dell’insolito che conta circa 150 espositori ed artigiani.

Un mercatino artigianale di meraviglie “solite e insolite”, un bazar affascinante e ricco di curiosità in arrivo da tutta Italia e dall’estero.

Workshop

Perseguendo l’idea della partecipazione del pubblico quest’anno L’Orto dei Frutti Dimenticati nelle mattine di Festival si trasformerà in una vera e propria scuola di circo con workshop di acrobatica, equilibrismi e giocoleria. A tenere le lezioni gli artisti: Giulio Lanzafame, Francesco Mugnari, Clio Abbate, Chiara Vitale, Solomon Balcha Yani.

Nei pomeriggi gioco libero per tutti a tema circo: slack line, palline, clave, trampoli, hula-hop e tanto altro ancora. Il sabato pomeriggio per i più appassionati si terrà un incontro di condivisione di saperi legato alle discipline del circo, dove professionisti e amatori potranno incontrarsi, scambiarsi informazioni, provare e insegnarsi reciprocamente.

Inoltre è stato attivato il workshop di social media storytelling #ComunicaCirco, un’azione a cura di Simone Pacini/fattiditeatro promossa da Ass. Giocolieri e Dintorni, nel quadro delle attività di Quinta Parete, progetto di sviluppo e coinvolgimento del pubblico di circo contemporaneo realizzati con il supporto del MiBACT.

Attività e spazi per bambini

Artisti in Piazza è a misura di bambini e famiglie, molti degli spettacoli in programma sono adatti a tutte le età, inoltre il Festival riserva ai più piccoli spazi dedicati al gioco, al relax e alla sperimentazione dell’arte.

Torna anche AUGH! Giornalisti con la Penna, la redazione dei bambini e dei ragazzi che lavorerà per tenere aggiornato il pubblico ogni giorno sulle vicende del Festival, un progetto promosso assieme l’associazione Chiocciola la casa del nomade in collaborazione con ValmaRadio.

Mettersi in gruppo e creare una redazione stampa/radio/web oltre che divertente è anche un ottimo esercizio di osservazione che permette ai bambini e al pubblico di scoprire le facce nascoste del festival raccontate dal punto di vista di piccoli/grandi giornalisti.

Servizi

Le Cucine Erranti offrono come ogni anno agli spettatori del Festival un’accurata selezione di stand enogastronimici con cucina tradizionale, locale o etnica e food trucks per scoprire sfiziosi e originali cibi da strada; il tutto accompagnato da ottima birra e una ricca scelta di vini.

Una novità 2018 riguarda la possibilità di alloggio. Arriva a Pennabilli la camera d'albergo itinerante, un’idea innovativa nata in Inghilterra: The Pop Up Hotel. Questa collaborazione offre la possibilità di vivere il Festival attraverso un’esperienza nuova e alla portata di tutti nelle due rooms, le Festival e le Basic, che possono ospitare fino a 4 persone. Dettagli, costi e prenotazioni sul sito di The Pop Up Hotel.

Il Festival è organizzato da Associazione Culturale Ultimo Punto in collaborazione con Associazione Pro Loco e Comune di Pennabilli, la Mostra Mercato Nazionale Antiquariato Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade e MUSSS – Museo del Parco Sasso Simone e Simoncello.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Ministero Italiano per la Cultura, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Pennabilli.

Pennabilli è una città medioevale dell’entroterra di Rimini, situata nella regione storica del Montefeltro, patria elettiva del compianto Maestro Tonino Guerra. Comune a sud dell’Emilia Romagna al confine con Marche e Toscana, il territorio comunale è inserito nel "Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello”. Pennabilli nel 2010 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Bandiera Arancione” rilasciato dal Touring Club Italiano. Sede Vescovile della Diocesi di San Marino - Montefeltro, città che ospita 5 musei (Museo Diocesano A. Bergamaschi, il museo diffuso “Luoghi dell’Anima”, il museo del calcolo “Mateureka”, il “MUSSS - Museo Naturalistico e Centro visite”, il museo “Il Mondo di Tonino Guerra”) inoltre si svolge l’importante Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato, evento organizzato da 45 anni tutte le estati nel mese di Luglio.