Tennis, il giornalista Semeraro presenta il suo libro "Codice Federer" giovedì 21 al Tennis Viserba

Sport

Rimini

| 13:39 - 14 Giugno 2018



Gennaio 2018: Roger Federer vince il suo ventesimo torneo del Grande Slam, ed entra definitivamente nella leggenda, del tennis e dello sport. Il libro “Il Codice Federer”, scritto dal giornalista bolognese Stefano Semeraro, una delle firme più importanti del giornalismo sportivo nazionale, ha collaborato con La Stampa, Eurosport, Matchpoint, racconta tutti i novantasei tornei conquistati dalla leggenda svizzera in vent'anni di carriera. Vent'anni che Stefano Semeraro ha trascorso a osservarlo e ammirarlo in azione, a intervistarlo, studiarlo, rincorrendolo per i tornei di tutto il mondo, da Roma a Shanghai, da Wimbledon a New York, e persino a disegnarlo sul taccuino, per cercare di decifrarlo meglio. Il risultato è non solo, o soprattutto, una biografia di Roger Federer ma anche un racconto, quasi un romanzo, delle sue (tante) vittorie e dei suoi (rari) passi falsi, arricchito dai mille aneddoti rubati a chi Federer lo ha incontrato sul campo e ne ha condiviso la vita randagia del tennista professionista. I ritratti dei suoi avversari più pericolosi, da Agassi a Djokovic, da Nadal a Murray, e le statistiche curate dall’esperto Luca Marianantoni, raccolte in coda al volume, completano il quadro della carriera ormai oltre ogni aggettivo del Genio di Basilea.

Stefano Semeraro presenterà il libro "Codice Federer" (editore Pendragon, 333 pagine), che è già un fenomeno editoriale, al Tennis Viserba giovedì 21 giugno. Tutti gli sportivi e naturalmente gli amanti del tennis sono invitati.