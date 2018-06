Rimini Calcio, accordo col difensore Venturini. Rossi, quasi fatta. In attacco mirino sul baby Mazzocchi

Sport

Rimini

20:02 - 13 Giugno 2018

Una giornata intensa per il Rimini. Un passo avanti è stato fatto: il difensore Andrea Venturini (1996, under), ex Ravenna nelle due ultime stagioni (ha vinto il campionato di serie D) e prima al Romagna Centro, ha raggiunto l’accordo verbale: sarà ratificato al rientro del patron Giorgio Grassi ora in vacanza. Un altro tassello è l’esterno mancino di difesa Giovanni Rossi, pure lui ex Ravenna (classe 1989) messo in stand by in attesa dall’ok della Lega sui giocatori bandiera individuati in Scotti e Brighi (hanno avuto percorsi in biancorossi con società aventi altra matricola dal club attuale): con loro in rosa si aprirebbero due posti in più per gli over altrimenti la strategia complessiva dovrà essere ridisegnata. Interlocutorio l’incontro anche col procuratore Cevoli del difensore centrale Ferrani (1987), svincolato, ex Reggina.

Mercoledì si è lavorato attorno al pacchetto dei baby dell’Atalanta. Per Tentoni, già in pre ritiro con la Carrarese, mercoledì si è fatto sotto anche l’Arezzo. Tra i profili che interessano di più, oltre a Christian Mora (classe 1997) di ritorno dal Piacenza, c'è soprattutto quello dell’attaccante centrale Simone Mazzocchi (foto) nell’ultima stagione al Siracusa (nessun gol, ma era utilizzato da esterno), un bottino di 15 reti in 46 partite nelle due precedenti stagioni con la Primavera dell’Atalanta. Mazzocchi (procuratore Graziano Battistini) è stato in Under 19 compagno di squadra di Cutrone e Pinamonti. L'Atlanta è disponibile, ma come per gli altri dipende dalla concorrenza. Alimi, altro giocatore Atalanta (assistito da Alberto Bergossi), sta valutando le offerte di Rimini, Teramo, Triestina, Reggina e Ravenna (conferma per il centrocampista Salvatore Papa).



STAFF MEDICO In settimana incontro tra il medico sociale Cesare Gori, un veterano dei colori biancorossi, per definire lo staff: probabile che, per i suoi impegni professionali e quelli più pressanti della Lega Pro, sia affiancato da un’altra figura.



PARTENZE Sul fronte partenze, Righini non resterà in biancorosso: in serie D lo vogliono Lentigione, Sasso Marconi e Axys. Per Traini un paio di sondaggi da club di serie C e trattative avviate con quattro società di serie D.



SERIE D E’ ufficiale l’ingaggio da parte del Romagna del tecnico Giuseppe Angelini. Al suo fianco il preparatore tecnico Alberto Perugini che ha lavorato al suo fianco al Santarcangelo prima e al Cesena Primavera poi. Il preparatore dei portrieri è il riconfermato Massimo Bonazza. Al Forlì al fianco di Nicola Campedelli, il preparatore dei portieri sarà l’ex Rimini, Santarcangelo, San Marino e Ascoli Andrea Arpili.



Stefano Ferri