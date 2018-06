La Marecchiese come la giungla: allarme erba e incolta che nasconde la segnaletica. Le FOTO

Attualità

Valmarecchia

| 17:59 - 13 Giugno 2018

"Welcome to the jungle", potrebbe essere la scritta su un cartello all'ingresso della Valmarecchia, sulla strada Marecchiese. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni dei nostri lettori sullo stato della vegetazione ai bordi della strada, da Villa Verucchio fino a Novafeltria. L'erba arriva quasi a sormontare i segnali stradali, mentre i paletti catarinfrangenti che delimitano i bordi della strada sono praticamente sepolti. Le stesse rotonde sono invase da erbacce e vegetazione alta, che peggiora la visibilità delle automobili in transito. Ci sono anche situazioni di pericolo, per l'elevato numero di ciclisti che transita ogni giorno sulla Marecchiese: erba e rami invadono la carreggiata. Non bastavano quindi le buche a complicare le cose, i ciclisti devono infatti fare lo slalom tra la vegetazione e le automobili sulla loro sinistra. Le foto danno un'idea sullo stato della Marecchiese. L'ingresso nella Valmarecchia non si presenta certo nel migliore dei modi altresì per i tanti turisti che scelgono di trascorrere giornate o periodi di vacanza nell'entroterra. A complicare la manutenzione del verde, a onor di cronaca, il clima di questo primo scorcio di giugno, con l'alternarsi di sole, temperature elevate e pioggia, che facilita la crescita dell'erba.