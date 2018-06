Volley femminile, il Cattolica chiude la stagione con risultati ottimi e una attività giovanile in crescita

Sport

Cattolica

| 17:40 - 13 Giugno 2018

Il Cattolica Volley femmnile, formato in gran parte da giocatrici del vivaio, ha chiuso la stagione di serie C al quinto posto sotto la guida di Alessandro Medri e Brighi Thomas, il miglior risultato raggiunto in C nella storia del club.

Grazie al lavoro di coach Alessandra Albani e dei preziosi collaboratori Giada Godenzoni e Samay Tosi, nel campionato di Prima Divisione Territoriale Femminile si è piazzata quinta nella Fase Finale e l’U18, nel Campionato Under 18 Territoriale Femminile, ha ottenuto il secondo posto al termine della Final Four accedendo alla fase regionale.

I coach Barbara Bronzetti e Alessandra Albani, con l’aiuto di Francesca Corsaletti, hanno guidato quinta l’U16 femminile alla quinta piazza; sesta l’U14. Le ragazze U16 guidate da Cristina Zangheri nel campionato Under 16 Arcobaleno Territoriale Femminile, hanno raggiunto il 5^ posto nel girone B; l’U13, nel campionato Under 13 Territoriale Femminile (allenatrici Barbara Bronzetti, Elena Franchi col valido supporto di Sonia Patrignani), si è qualificata quarta al termine della Final Four e l’U12, nel campionato Under 12 Territoriale Femminile ha conquistato il secondo posto nella Final Four dopo essere stata battuta solo dalla squadra maschile Dinamo Bellaria (quindi di fatto si è aggiudicata il primo posto sul podio fra le squadre femminili under 12 dell’intero Comitato RomagnaUno Fipav, comprendente Rimini, Cesena e Forlì).

Infine sotto la guida di Cristina Zangheri, le quattro squadre U11 si sono così piazzate nelle due diverse poule: Cucciolo (terzo), Brontolo (sesto), Pisolo (prima) e Dotto (ottavo). Inoltre Cristina Zangheri, coadiuvata da Elena Franchi, ha curato il minivolley e ha gestito il progetto “Pallavolando con la cartella-S3”, patrocinato dalla Fipav e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C.S. Cattolica, che ha coinvolto 400 bambini di Scuola primaria. Il 13 gennaio il Cattolica Volley ha ricevuto a Bologna il quarto certificato di qualità del settore giovanile, passando da quello Standard a quello Argento e mantenuto il titolo di Scuola Federale di Pallavolo per il buon lavoro nell’ambito delle attività di campionato, dei risultati raggiunti, dei progetti di collaborazione con il territorio, della comunicazione e della promozione.