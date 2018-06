Tempo di bilancio per il Cattolica Volley: playoff sfiorati e quinto posto in Serie C

Sport

Cattolica

| 17:24 - 13 Giugno 2018

Visto l’imminente termine dell’anno sportivo 2017/2018, è giunto il momento per il Cattolica Volley di elaborare un consuntivo in merito a quanto vissuto ed esternare da subito un grazie agli Sponsor, ai genitori, agli allenatori, ai collaboratori, ai dirigenti, agli atleti e ai vari volontari, perché con la loro generosità, la loro fiducia, il loro impegno e la loro dedizione la Società è riuscita anche quest’anno a porsi come importante risorsa educativa, formativa e sportiva per tanti atleti che hanno partecipato nel corso di tutto l’anno sportivo a Campionati Fipav, regionali e territoriali, e a Tornei vari distinguendosi positivamente per la qualità del gioco e i risultati raggiunti. Tutto ciò grazie all’ottimo lavoro svolto da tutti gli allenatori e aiuto allenatori, che, mettendo in atto le direttive fornite dalla Società, hanno suddiviso le atlete non per età, ma per competenze e hanno cercato di assicurare a tutti spazi e opportunità di gioco. A loro il plauso e i complimenti della Società e un grazie per aver regalato anche quest’anno ai tifosi del Cattolica Volley e agli amanti dello sport emozioni uniche, perché i risultati raggiunti, se in sintonia con gli obiettivi programmati e le potenzialità al momento in essere hanno il sapore delle soddisfazioni, quelle che si vivono a seguito di un impegno intenso e di un’organizzazione valida e che hanno come motore portante la passione per un mondo particolare, che solo chi lo ha vissuto e ne ha fatto parte può davvero comprenderne il fascino e il valore. Anche quest’anno il Cattolica Volley ha avuto atlete che si sono distinte, perché chiamate a far parte della Selezione Provinciale, come Sofia di Marco e Gloria Magi, che hanno partecipato da protagoniste e titolari alle Kinderiadi 2018 - Trofeo delle Province, tenutosi a Cesenatico il 26 e 27 maggio, o a far parte della Selezione Regionale, come Michela Gennari. La Prima Squadra, ossia la Serie C, quest’anno caratterizzata da ragazze arrivate spontaneamente da altre società e da atlete del vivaio cattolichino, sotto la guida di Alessandro Medri e Brighi Thomas, ha sfiorato i play off e ottenuto il 5^ posto nel Campionato Regionale Femminile, accaparrandosi il miglior risultato raggiunto in C nella storia del Cattolica Volley; grazie al lavoro di coach Alessandra Albani e dei preziosi collaboratori Giada Godenzoni e Samay Tosi, la 1^ Divisione, nel Campionato di 1^ Divisione Territoriale Femminile, è arrivata 5^ nella Fase Finale e l’U18, nel Campionato Under 18 Territoriale Femminile, ha ottenuto il 2^ posto al termine della Final Four, cosa, quest’ultima, che ha permesso alla squadra di accedere ad una ulteriore fase regionale; sotto la guida di Barbara Bronzetti e di Alessandra Albani, con l’aiuto di Francesca Corsaletti, l’U16, nel Campionato Under 16 Territoriale Femminile, è arrivata 5^ e l’U14, nel Campionato Under 14 Territoriale Femminile, ha ottenuto il 6^ posto, entrambe nella Fase Finale; con coach Cristina Zangheri, le ragazze U16, nel Campionato Under 16 Arcobaleno Territoriale Femminile, hanno raggiunto il 5^ posto nel Girone B; grazie a Barbara Bronzetti, Elena Franchi e al valido supporto di Sonia Patrignani, l’U13, nel Campionato Under 13 Territoriale Femminile, si è qualificata 4^ al termine della Final Four e l’U12, nel Campionato Under 12 Territoriale Femminile, ha conquistato il 2^ posto nella Final Four, dopo essere stata battuta solo dalla squadra maschile Dinamo Bellaria, quindi di fatto si è aggiudicata il primo posto sul podio fra le squadre femminili under 12 dell’intero Comitato RomagnaUno Fipav, comprendente Rimini, Cesena e Forlì; infine sotto la guida di Cristina Zangheri, le quattro squadre U11, Cucciolo, Brontolo, Pisolo e Dotto, nel Campionato U11 Territoriale Femminile, hanno ottenuto il 1^ posto, Pisolo, e l’8^ posto, Dotto, nel Poule De il 3^ posto, Cucciolo, e il 6^ posto, Brontolo, nel Poule B. Cristina Zangheri, coadiuvata da Elena Franchi, ha curato il minivolley, ossia quella parte fra i tesserati che sta molto a cuore alla Società perché rappresenta il futuro e ha gestito il progetto “Pallavolando con la cartella-S3”, patrocinato dalla Fipav e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C.S. Cattolica, che ha coinvolto 400 bambini di Scuola Primaria. Il 13 Gennaio 2018 il Cattolica Volley ha ricevuto, a Bologna, il 4° Certificato di Qualità del settore giovanile, passando da quello Standard a quello Argento e mantenuto il titolo di Scuola Federale di Pallavolo per il buon lavoro nell’ambito delle attività di campionato, dei risultati raggiunti, dei progetti di collaborazione con il territorio, della comunicazione e della promozione.