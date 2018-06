L'urlo di dolore, lago Santarini sotto assedio dei rifiuti: divani, materassi e barche abbandonate. Le FOTO

Attualità

Verucchio

| 17:22 - 13 Giugno 2018

Rifiuti al lago Santarini di Santarcangelo, un panorama desolante colto dagli scatti di un nostro lettore. Lavatrici, divani, materassi, bottiglie, ma anche imbarcazioni abbandonate. Un'area privata, quella su cui sorge il lago Santarini, che potrebbe essere di pregio, ma purtroppo lasciata all'incuria. Fortunatamente un gruppo di pescatori riminesi si sono attivati a loro spese per raccogliere l'immondizia, che è attualmente accatastata in attesa del recupero. Gli stessi pescatori, che hanno tagliato l'erba, si stanno adoperando, sempre a loro spese, per trovare chi possa venire a recuperare tutta l'immondizia abbandonata nel corso del tempo. Nell'agosto 2017 il Comune di Santarcangelo ha approvato il Piano Operativo Comunale, incluse le schede di progetto relative alla riqualificazione dell'area dei due laghi Santarini e Azzurro. L'Amministrazione Comunale precisa di essere in attesa della presentazione del progetto da parte dei proprietari o dei responsabili dell'area. Quella del lago Santarini, infatti, è sotto la tutela del curatore fallimentare.