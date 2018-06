Volley C, il coach Botteghi: 'Per il Bellaria è stata comunque una stagione straordinaria. Resterò qui'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:28 - 13 Giugno 2018



Dopo l’amaro epilogo della stagione di martedì sera, con la sconftta netta (1-3) nella bella contro il Volley Modena nella finale playoff, il coach del Bellaria Claudio Botteghi (foto a destra) ringrazia squadra e tifosi. Lo fa con un post sulla sua pagina facebook.

“Scende il sipario anche su questa stagione, all’ultimo atto, purtroppo i nostri avversari si sono dimostrati più bravi di noi. Mi rimane l’orgoglio di aver allenato un gruppo eccezionale, di persone vere, di giocatori che hanno saputo superare i propri limiti e mettere sempre la squadra davanti al singolo - è il pensiero del coach alla settima stagione in panchina a Bellaria - Mi rimane un pizzico di amarezza e di malinconia, di una stagione strepitosa, l’immagine del palazzetto strapieno di gente che ci applaude tutti in piedi nonostante la sconfitta. Mi rimangono un fiume di emozioni a fior di pelle in una delle stagione più intense della mia carriera. Grazie”.

Botteghi, sperava alla vigilia in una stagione così esaltante?

“L’anno scorso sfiorammo i playoff, quest’anno abbiamo allestito una squadra competitiva per centrare gli spareggi promozione. Ci siamo piazzati davantri al Modena Volley, la squadra che è stata promossa in B. A parte l’avvio negativo con tre ko in quattro partite, siamo sempre stati al secondo posto, a tre giornate dalla fine la posizione era matematica. Il mese di gennaio è stato da super eroi. Fare un campionato di vertice per tutto l’anno è stata una vera sorpresa. Non dimenticate che a fine febbraio l'opposto De Rosa ci ha lasciato per motivi di lavoro: un giocatore della sua fisicità ci sarebbe stato utile in questa finale contro Modena".

La soddisfazione più grande?

“Vedere 500 persone che ti applaude in piedi alla fine, dopo la sconftta e il sogno sfumato. Una immagine che mi porterò sempre nel cuore. Anche il giorno dopo ho ricevuto tanti messaggi, una cosa normale quando vinci, meno quando perdi. Significa che il nostro lavoro è stato apprezzato. Una cosa che mi riempie di orgoglio”.

La prossima stagione?

“Resterò a Bellaria”.

Quali saranno i programmi?

“Siamo al bivio. O rimaniamo nel solco dell’esperienza dando continuità al lavoro di questa stagione con innesti mirati oppure operiamo un rinnovamento radicale putando molto sulle forze del nostro settore giovanile in cui militano ragazzi validi affiancati da qualche veterano a fare da chioccia. Decideremo a mente fredda assieme alla società”.

Stefano Ferri