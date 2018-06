Cade e batte la testa durante un'escursione in bici, cinquantenne finisce in ospedale a Rimini

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 15:47 - 13 Giugno 2018

Un ciclista è rimasto gravemente ferito, poco dopo le 12 del 13 giugno, a causa di una rovinosa caduta durante un'escursione a San Giovanni in Marignano, in via Montelupo. L’uomo, 50enne di Riccione, è finito accidentalmente a terra in una semicurva mentre era nel gruppo composto da circa una decina di ciclisti, diretto a Santa Maria del Monte: ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico. Immediatamente gli altri ciclisti hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l'automedica per prestare i primi soccorsi. Vista la gravità del paziente si è reso necessario il trasferimento all'ospedale 'Infermi' di Rimini. Foto Amato Ballante.