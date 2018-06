Maratona delle Dolomiti, sono 38 i ciclisti riminesi a sfidare i grandi passi. Tra loro anche un avvocato riccionese

Sport

Rimini

| 15:08 - 13 Giugno 2018

Domenica 1 luglio alle 6.30 da La Villa scatta la Maratona delle Dolomiti che vedrà al via 38 ciclisti riminesi che lanciano la sfida alla più celebre granfondo ciclistica europea che come tradizione arriverà a Corvara. Novemila i partecipanti provenienti da oltre 60 nazioni e selezionati tra le 32.400 richieste di adesione. Si scalano i Passi dolomitici, che per l’esattezza sono sette: Pordoi, Sella, Campolongo, Falzarego, Gardena, Valparola, Giau. I tre percorsi rimangono invariati: Medio 3130 m di dislivello (106 km), Lungo 4230 m di dislivello (138 km), Sella Ronda (55 km) con 1780 m di dislivello.

Tutta la maratona è in diretta televisiva su Raitre dalle ore 06.15 alle 12.00 ed è come sempre garantita la chiusura al traffico dei passi dolomitici durante lo svolgimento della gara. Gli italiani sono sempre i più numerosi, con 4.500 iscritti, seguiti da Germania (con oltre 1.000), Gran Bretagna (oltre 1.000), Paesi Bassi, Danimarca e Belgio. Ecco i 38 partecipanti riminesi di cui 4 donne. Tra loro anche un avvocato di Riccione, Raffaele Moretti.

Rimini: Achilli Claudio, Albini Pier Maria, Alessi Fernando, Anelli Mirko, Baschetti Gabriele, Biagini Paolo, Carlini Massimiliano, Faetani Paolo, Giacomini Christian

Giacomini Elio, Lucchi Matteo, Olivieri Enrica, Palazzi Gian Franco, Renzi Roberto, Ronchi Luca, Semprini Marco, Zavatta Silvio, Zavatti Antonella

Torriana: Ronci Andrea

Bellaria: Magnani Luca

Riccione: Badiali Massimo, Di Molfetta Filippo, Moretti Raffaele, Sanchi Gianfranco

Montefiore: Bedetti Filippo

Santarcangelo: Bertozzi Daniele, Giorgini Loris, Tonini Maria

Verucchio: Biondi Filippo, De Gregorio Leonardo, Della Bertola Fabio, Farneti Nazzareno, Pari Andrea, Pazzini Christian

Montegridolfo: Iosca Mauro

Cattolica: Gerboni Michele

Pennabilli: Pula Loris

San Giovanni in Marignano: Toselli Claudio