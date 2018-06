Santarcangelo, lavori per nuove fogne nelle vie Leonardo da Vinci e Benjamin Franklin

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:51 - 13 Giugno 2018

Avranno inizio fra qualche settimana i lavori per il completo rifacimento del sistema fognario nelle vie Leonardo da Vinci e Benjamin Franklin. L’intervento nelle due traverse di viale Marini sarà eseguito da Hera, che sostituirà le vecchie condutture con un nuovo impianto fognario al quale andranno collegate le utenze private presenti nelle due vie.

Per definire le modalità di allacciamento alla nuova fognatura pubblica i proprietari delle abitazioni – che hanno ricevuto nelle proprie abitazioni un volantino informativo sull’intervento in programma – dovranno fissare un appuntamento con l'ufficio tecnico comunale, chiamando il numero 0541/356.262. Una volta completati i lavori, le due strade saranno riasfaltate.

Proseguono dunque gli interventi per il miglioramento complessivo del sistema fognario della città: ai lavori che partiranno a breve nelle vie da Vinci e Franklin si aggiungono infatti quelli per la realizzazione della nuova condotta fognaria in zona stazione che hanno preso avvio a inizio settimana in via Pasquale Tosi. Sempre in tema di opere idrauliche, lunedì scorso l’Amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Romagna hanno presentato il progetto di modifica del tracciato del Rio Roveto in zona San Bartolo, dove è prevista la realizzazione di un nuovo tratto di canale per risolvere i problemi idraulici della frazione.