Rimini, prosegue la riasfaltatura delle strade. Interventi quasi finiti in via Destra del Porto

Attualità

Rimini

| 14:15 - 13 Giugno 2018

La prossima settimana verrà completato l’intervento di manutenzione straordinaria della Via Destra del Porto.

I lavori fanno parte del più generale progetto di riasfaltatura e rifunzionalizzazione delle principali vie di collegamento della città di Rimini (importo complessivo 1 milione).

E’ già stato completato il rifacimento del marciapiede di Via Destra del Porto nel primo tratto Via Perseo – Via Spica, mentre il secondo (Via Spica – Via Baldini) verrà ultimato entro i primi giorni della prossima settimana.

Sempre nei primi giorni della prossima settimana, in orario notturno per limitare i disagi al traffico, verrà anche eseguita la riasfaltatura della sede stradale.

L’intervento sarà completato con il rifacimento della segnaletica stradale.

In autunno saranno invece messe a dimora le nuova alberature (Robinia Pseudoacacia), in sostituzione di quelle abbattute, in un periodo climatico più favorevole all’attecchimento.

In continuità con Via Destra del Porto partiranno poi i lavori in Via Settembrini (tratto Via Flaminia – Ospedale). A seguire Via Flaminia, Via Roma e Via Jano Planco, fino al completamento dell’intero