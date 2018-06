Attualità

Rimini

| 14:05 - 13 Giugno 2018

Una nuova segnalazione relativa all’ennesimo episodio di degrado a Rimini giunge da un lettore di altarimini: "La vergogna in Via Luigi Nicolo' continua" Una discarica a ridosso del centro – è la denuncia – e l’immondizia depositata e non raccolta sta diventando una montagna". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.