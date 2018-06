Doppio argento per la sezione Ritmica della Ginnastica Riccione al Campionato Nazionale

Sport

Riccione

| 12:58 - 13 Giugno 2018

La sezione Ritmica della Asd Ginnastica Riccione sabato a Porto Recanati ha partecipato al campionato nazionale Csen, gareggiando, dopo la qualificazione ottenuta grazie alle due prove regionali, al Trofeo di Rappresentativa Silver categoria Allieve. Le atlete riccionesi Anna Romano, Nicole Fregnani e Ludovica Zaghini, allenate dal tecnico Valentina Tamagnini, hanno centrato un grande obiettivo, salendo sul secondo gradino del podio come squadra vicecampionessa italiana in una classifica data dalla somma di tre esercizi: squadra a corpo libero, coppia con i cerchi e un esercizio individuale a corpo libero.

Sempre a Porto Recanati, hanno invece partecipato al Campionato Nazionale Csen Ginnastica Ritmica Coreografata le atlete Alessia Semproli, Chiara Bianchini, Cristina Anzalone, Valentina Semprini, Letizia Angeli e Kei Del Prete, allenate da Linda Pigozzi. Anche per loro è arrivato un ottimo secondo posto, più il premio come miglior collaborazione per la coreografia “Praying”.