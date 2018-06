Rimini, lavori allo stadio Romeo Neri, approvato progetto per sostituzione della copertura della tribuna centrale

Attualità

Rimini

| 11:52 - 13 Giugno 2018

Partiranno a inizio luglio i lavori di sostituzione della copertura della tribuna centrale dello stadio Romeo Neri. Il progetto, approvato martedì dalla Giunta comunale, rientra nel programma di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali programmato dall’Amministrazione per il triennio 2018/2020 e fa parte degli interventi messi in cantiere per l’estate pensati per rendere funzionale lo stadio della città e per ospitare le partite del prossimo campionato di calcio di Lega Pro.

Il progetto, per cui sono già state avviate le procedure di gara, prevede il rifacimento e la bonifica della copertura della tribuna che si affaccia su Piazzale del Popolo. L’intervento, deciso congiuntamente con gli organi competenti, non comporterà particolari preclusioni all’utilizzo dello stadio. Oltre alla sostituzione della copertura della tribuna centrale, Anthea nel corso dell’estate si occuperà degli interventi di messa a punto del campo, dell’illuminazione e della revisione dell’impianto di videosorveglianza, lavori condivisi con la società Rimini calcio e con gli organi competenti al fine di garantire gli standard richiesti dalla Lega Pro. Tutti i lavori saranno terminati entro il 24 agosto, per l’avvio della stagione calcistica.