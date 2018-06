Lavoro, Comune di Coriano cerca giovani avvocati, ecco tutte le informazioni

Attualità

Coriano

| 11:41 - 13 Giugno 2018

La Giunta del Comune di Coriano nella seduta del 30 maggio 2018 ha approvato un avviso pubblico, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet del comune, al fine di formare un elenco di avvocati esterni da utilizzare per conferire - a rotazione - gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, ogni qual volta risulterà necessaria la difesa tecnica.

Non si tratta di una procedura concorsuale (infatti non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio), ma di una disponibilità che gli avvocati potranno rendere in qualunque momento.

Potranno chiedere l’iscrizione in elenco gli avvocati in possesso dei requisiti generali previsti dall’avviso, con l’obbligo di indicare fino ad un massimo di due preferenze tra le otto sezioni di iscrizione (diritto civile, diritto penale, diritto tributario, diritto amministrativo appalti e contratti, diritto amministrativo edilizia e urbanistica, diritto del lavoro/ pubblico impiego, procedure ingiuntive esecutive e sfratti e patrocinio legale dei dipendenti in forza CCNL) .

Con l’occasione l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno valorizzare l’attività professionale dei giovani avvocati. L’albo infatti sarà costituito da due distinte sezioni di iscrizione: Junior e Senior.

Alla sezione Junior potranno iscriversi gli avvocati iscritti all’albo ordinario. Per questi non sarà richiesta alcuna anzianità di iscrizione, mentre nella sezione Senior potranno iscriversi gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Il Comune per i contenziosi di non particolare complessità ovvero per quelli di valore fino a Euro 10.000, sempre nel rispetto del criterio di rotazione, effettuerà la scelta dei professionisti tra coloro che risulteranno iscritti nella sezione Junior.

Giulia Santoni (Assessore alle Politiche Giovanili): ”Riteniamo che la valorizzazione dei giovani passi anche e, soprattutto, dalle opportunità professionali che a loro vengono concesse. Come Amministrazione vogliamo dare fiducia ai giovani avvocati dando loro un’occasione in più per misurarsi sul campo”

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): ”Coriano è banco sperimentale, anche in questo campo, alla ricerca costante di opportunità di lavoro. I giovani hanno bisogno di occasioni per far valere le proprie capacità, vogliamo dare fiducia certi di essere ripagati dall’impegno e dalla professionalità che meritano questo tipo di incarichi”