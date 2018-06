Sostenibilità ambientale, 110 insegnanti sono tornati a scuola a Rimini al seminario di Anthea

Attualità

Rimini

| 11:35 - 13 Giugno 2018

Dalla cattedra ai banchi di scuola. 110 insegnanti sono tornati a lezione mercoledì mattina con il seminario a cura del Coordinamento Scientifico di Rimini Scuola Sostenibile. Al centro degli studi, la necessità di educare ed educarci alla sostenibilità ambientale a scuola.

Sono intervenuti Mattia Morolli (Assessore con delega Scuole e Politiche educative), Tommaso Morelli (Direttore Anthea), Andrea Succi (Responsabile Progetto RSS), le insegnanti Francesca D’Arco, Alice Mingardi e Antonietta Bazzocchi, Ornella Scaringi (Dirigente Scolastico IC Miramare). Ha introdotto i lavori Christian Montanari (Dirigente Scolastico Circolo Didattico 6).

Le insegnanti referenti del programma hanno illustrato i percorsi realizzati nelle tre macroaree tematiche: vivere in modo responsabile e consapevole i luoghi in cui abitiamo, progettazione partecipata dell’aula all’aperto, la scuola che fa città, con la mappatura dei percorsi casa-scuola e la realizzazione partecipata del pedibus.



Nella mattinata sono state riepilogate le iniziative di Rimini Scuola Sostenibile realizzate nel quadriennio 2014-2018 nelle scuole che hanno aderito al progetto e al piano d’azione. Sono state delineate le attività educative previste per il prossimo anno scolastico. Infine, sono stati presentati i dieci moduli didattici che compongono l’architettura metodologica scaturita in quattro anni di sperimentazione per raccogliere adesioni ai laboratori corrispondenti che si avvieranno nel prossimo anno scolastico.