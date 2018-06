Calcio, nei preliminari di Champions per la Fiorita c'è il Lincoln. Convocati Tommasi, Buonocunto e forse Olcese

Sport

Repubblica San Marino

| 10:37 - 13 Giugno 2018

Nel preliminare di Champions sarà il Lincoln di Gibilterra l’avversario de La Fiorita. Si tratta di squadra quotat, vincitrice di numerosi campionati nazionali a Gibilterra capace, lo scorso anno, di battere il Celtic. Ad aumentare il grado di difficoltà l’opportunità offerta al Lincoln dalla nuova formula studiata dalla UEFA di giocare sul proprio terreno di gioco. La sfida si giocherà alle 21 di martedì 26 giugno al Victoria Stadium. In caso di successo sul Lincoln la Fiorita affronterà il 29 giugno, sempre a Gibilterra la vincente della sfida fra gli andorrani del Santa Coloma e i kosovari del Drita. La vincente del quadrangolare, accederà al primo turno di qualificazione mentre le altre squadre, retrocederanno nel secondo turno preliminare di Europa League. Nei prossimi giorni il direttore completerà la lista che al momento è formata da 21 calciatori: non ci sarà Ricchiuti, impegnato col camp insieme a Scotti, ma Buonocunto oltre a Tommasi. Probabile anche la presenza del bomber Olcese.

EUROPA LEAGUE Aa Nyon sono stati effettuati anche i sorteggi del primo turno preliminare. Il Tre Fiori è stato abbinato ai gallesi del Bala Town. Quarta classificata in campionato, vinto dal New Saints, il Bala Town è alla quinta esperienza europea, dove ha vinto due partite anche se non ha mai passato il turno. Il Tre Fiori debutterà in casa il 28 giugno, una settimana dopo la trasferta in Galles. E' andata meglio alla Folgore che proverà a giocarsi il passaggio del turno con gli andorriani dell'Engordany. La squadra di Falciano giocherà in trasferta la gara d'andata mentre il ritorno, è in programma il 5 luglio, al Morgagni di Forlì.