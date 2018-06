Calcio, gli ex Rimini Baldazzi e Cacioli si accasano nel nuovo Modena che vuole tornare grande

Sport

Rimini

| 09:00 - 13 Giugno 2018

Il nuovo Modena che riparte dalla serie D ha ingaggiato due vecchie conoscenze del calcio romagnolo e specialisti in promozioni. Si tratta dell’esterno Pierluigi Baldazzi e del jolly difensivo Luca Cacioli. I due vanno ad aggiungersi ad Armando Perna, Stefano Berni e all’attaccante Carlo Ferrario.

Baldazzi, classe 1985, nell’ultima stagione ha vinto il campionato di serie D col Pesaro e in precedenza ha giocato con Imolese (due campionati), Santarcangelo (una), Rimini (quattro con la vittoria del campionato di serie D) e San Marino (tre).

Anche Cacioli, 36 anni compiuti da poco, è una vecchia conoscenza di mister Apolloni (vittoria del campionato a Parma due stagioni fa), arriva dalla Vis Pesaro. In passato ha giocato con Bellaria e Rimini (vittoria del campionato di serie D).