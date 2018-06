Si è spenta Luciana Alpi, madre della giornalista Ilaria uccisa nel 1994 in Somalia

Attualità

Riccione

| 07:55 - 13 Giugno 2018

E' morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni cercava la verità sull'omicidio della figlia. Proprio in questi giorni il gip di Roma si deve pronunciare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sull'inchiesta per i fatti di 24 anni fa.

Luciana Riccardi Alpi assieme al marito Giorgio, scomparso nel 2010, ha sempre lottato con fermezza per fare luce sull'omicidio della figlia Ilaria e del collega Miran.

Parte del suo impegno l'ha speso nel partecipare e sostenere il premio di giornalismo televisivo "Ilaria Alpi" che, per 20 anni, si è tenuto a Riccione.