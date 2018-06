Basket U16, Dolphins Riccione campioni regionali ricevuti in comune dall'assessore Caldari

Sport

Riccione

| 07:36 - 13 Giugno 2018

Martedì mattina l'assessore allo sport Stefano Caldari ha ricevuto la formazione di basket Under 16 Elite dei Dolphins Riccione, che si è laureata campione regionale di categoria.

Per Riccione si tratta di un risultato importantissimo, frutto del lavoro magistrale del settore tecnico. Un gruppo, quello dei ragazzi U16, cresciuto sotto la guida esperta di Claudio Parma e portato avanti dal coach Maurizio Ferro la cui esperienza, prima da giocatore e poi da responsabile tecnico, ha consentito di far crescere i ragazzi facendoli diventare dei veri giocatori.

L'assessore Caldari, nel congratularsi per il risultato straordinario, ha ricordato quanto l'amministrazione sta investendo in impiantistica sportiva, avendo tra le priorità la pratica dello sport e la crescita delle tantissime discipline che stanno raggiungendo sempre più risultati eccellenti in ambito nazionale ed internazionale.