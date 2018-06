Volley C maschile, il Bellaria si arrende: il forte Modena vince 3-1 alla bella ed è promosso in serie B

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:44 - 13 Giugno 2018

ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA MARINA 1

MODENA VOLLEY 3

(16-25; 25-23;15-25; 18-25)



ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA MARINA: Alessandrini, Bertacca 8, Evangelisti 0, Campi 9, Cucchi, D'Andria 3, Ceccarelli, Mancinelli 2, Pivi 7, Tamburini 13, Tosi, Casali L1. All. Botteghi

MODENA VOLLEY Lusetti 5, Atria 1, Sanguinetti 14, Marra 7 , Soli 5, Masotti 18, Rinaldi 20, Truocchio ne, Vidoni, Muratori, Donadio L1, Gollini L2. All. Tomasini; Ass. Parenti



ARBITRI: Carannante-Barducci



NOTE: Battute sbagliate: BELLARIA 9; MODENA 13. Battute vincenti: BELLARIA 2 MODENA 9; Muri vincenti: BELLARIA 6; MODENA 12



A salire in serie B è il Modena Volley. La giovane formazione emiliana, reduce dal quinto posto nelle finali nazionali di categoria nello scorso fine settimana – una fatica che non ha lasciato per nulla il segno sia a livello mentale sia fisico - alla bella ha espugnato il parquet di Bordonchio conquistando con merito la promozione in serie B.

Come in gara2 a Modena la squadra di Tomasini ha fatto valere la sua grande forza fisica (ottima la fase a muro) spaccando in due la partita nel primo e nel terzo set grazie all’impeccabile battuta, in particolare quella di Rinaldi, un gigante (20 punti), anche se non sono mancati gli errori (13 per Modena contro 9 di Bellaria) rispetto alla seconda sfida. Oltre a Rinaldi da segnalare le prove di Masotti e (18) e Sanguinetti (14) mentre dall’altra parte solo Tamburini ha chiuso in doppia cifra (13).

Il secondo set, vinto dalla squadra di Botteghi, è stato tirato e non è un caso se Rinaldi non ha messo a segno un ace. Nel quarto set il Bellaria è rimasto aggrappato alla partita fino al 9-9, poi tre errori di fila in attacco hanno spianato la strada al Modena che è volato verso la vittoria.

Peccato, la stagione del Bellaria resta magnifica e lo dimostra il lungo applauso che i tifosi stipati nel palas di Bordonchio hanno tributato ai propri beniamini e al valente tecnico Botteghi.

Stefano Ferri