Rimini Calcio, oggi l'incontro con l'Atalanta: difficoltà per Tentoni e Alimi, ma ci sono le alternative. Piace Mora

Sport

Rimini

| 20:32 - 12 Giugno 2018

Il ds del Rimini Luca Tamai e il tecnico Luca Righetti a Zingonia hanno incontrato martedì pomeriggio il responsabile dell’area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori con i suoi collaboratori, il direttore sportivo Gabriele Zamagna e il responsabile del settore giovanile Maurizio Costanzi.

Si è parlato dei centrocampisti Tentoni (under), Alimi (over), del difensore centrale Del Prato (under), dell’esterno Eleuteri (under), alcuni dei giocatori che potrebbero far caso del club biancorosso. A parte Del Prato, che il club orobico non cederà (sarà il capitano della Primavera), per Tentni e Alimi il discorso è aperto ma molto difficile: Atalanta a parte andrà verificato coi rispettivi procuratori le possibilità chiudere la trattativa in base anche alle altre offerte che non mancano anche in categoria superiore. E’ noto, ad esempio, che la Carrarese dà già per scontato la riconferma di Tentoni, uno dei pupilli di mister Baldini, tanto che è stato convocato con altri quattro prestiti per il pre ritiro. Più semplice l'affare Eleuteri. Se Tentoni od Eleuteri non arriveranno, potrebbe sbarcare in Romagna Christian Mora (foto), classe 1997, nell’ultima stagione al Piacenza (22 presenze) e in precedenza al Renate (20 presenze). Ma altri nomi sono sul taccuino, per tutti i reparti, a quanto pare anche un paio di stranieri.

Dopo l’arrivo dell’attaccante Cecconi del Romagna Centro, da qui al fine settimananei si cercherà di comporre il mosaico con altri tasselli. Per prima cosa verrà definita la partita degli over della scorsa stagione (Righini e Ambrosini, difficile che siano confermati), poi si approfondiranno discorsi avviati, ad esempio con l’esterno difensivo Giovanni Rossi, il difensore under Andrea Venturini e l’esterno Daniel Di Nicola su cui in questi giorni si sono fatti sotto Vis Pesaro, Teramo e Sambenedettese.



QUI RAVENNA Alimi, Eleuteri sono nel mirino anche del Ravenna che lunedì è salito a Bergamo. Altro nome sul taccuino giallorosso l’attaccante esterno Tiziano Tulissi del 97 (nell’ultima stagione tra Piacenza e Reggina (35 partite) e nella stagione precedente al Modena (16).



QUI FANO Intanto è stato siglato un accordo preliminare da parte del presidente del Fano Gabellini con un consorzio di servizi romano con interessi a livello nazionale per la cessione della società che in passato si erano avvicinati al Santarcangelo.



SERIE D Alla Sammaurese il favorito per la panchina è Alessandro Mastronicola, Giuseppe Angelini si sistemerà al Romagna Centro.



Stefano Ferri