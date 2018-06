Yoro Menghi e Giovanni Frattini, due brillanti promesse della Consolini ai campionati italiani di atletica

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:49 - 12 Giugno 2018

La nuova polisportiva “Consolini” di San Giovanni in Marignano torna ai “Campionati Italiani Allievi” di atletica leggera, con due promettenti atleti.

Dal 15 al 17 giugno 2018, sulle pedane di Rieti, Yoro Menghi e Giovanni Frattini saranno impegnati rispettivamente nel “salto triplo” e nel “lancio del giavellotto”. Entrambi nel 2017, nella splendida cornice di Cless (TN), hanno già partecipato ai campionati italiani nella categoria cadetti con risultati molto soddisfacenti. Quest’anno le ambizioni sono sicuramente maggiori: “i ragazzi stanno conducendo un serio percorso di crescita sportiva - commenta il loro tecnico Emanuele Verni - arriviamo a Rieti preparati e con importanti obiettivi: Giovanni in particolare, già protagonista ai recenti internazionali di Bressanone conclusi con un ottimo 6° posto, con un personale di 59.22 mt. si trova ora tra i primissimi nomi della graduatoria nazionale ed ora punta ad abbattere il muro dei 60 mt. nel tentativo di salire sul podio di Rieti”.

Per il giavellotto maschile le qualificazioni sono previste venerdì 15 giugno alle ore 17.45 e la finale sabato 16 alle ore 17.30 mentre per il salto triplo le qualificazioni saranno sabato alle ore 15.30 e la finale domenica alle ore 10.00. Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming.