FOTO: ottavo posto per la Polisportiva Celle ai campionati di Serie B di ginnastica artistica femminile

17:42 - 12 Giugno 2018

L’8 Giugno si è concluso il Campionato di serie B di Ginnastica Artistica femminile al Palavela di Torino. La squadra femminile della Polisportiva Celle era composta da Aurora Cocco, Chiara Bezzi, Carlotta Semprini, Alba Ricci e da Sara Dalmasso (Cuneo ginnastica) e Gatti Federica (Acrobatic Piacenza), che hanno dato un preziosissimo contributo al gruppo affiatato delle atlete riminesi. La loro esperienza si conclude in ottava posizione nonostante prove davvero di alto livello. Era assente Alice Bracci, infortunata nella scorsa prova a Milano, che però è stata presente, per tifare e per vivere in pieno tutte le emozioni delle compagne. Un'esperienza che ha soddisfatto le atlete e le istruttrici Michela Carlini ed Emanuele Amenta.