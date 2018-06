Muore annegato sulla spiaggia di Rimini, terzo decesso in pochi giorni

Cronaca

Rimini

| 17:31 - 12 Giugno 2018

Terzo decesso sulle spiagge riminesi in quattro giorni. A perdere la vita, nel pomeriggio di martedì, è stato un uomo di circa 80 anni di cui non si conoscono ancora le generalità. E' stato avvistato martedì pomeriggio intorno alle 16.30 mentre galleggiava in mare, privo di conoscenza, all'altezza dello stabilimento balneare 52. Ad accorgersi del corpo dell'anziano è stato il bagnino di salvataggio che si è tuffato e lo ha portato a riva per cercare di rianimarlo. Il decesso è avvenuto per sindrome da sommersione. Vani i soccorsi prestati dal bagnino e dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme alla Capitaneria di Porto.