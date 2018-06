Fischio di inizio dei Mondiali calcio. Gli esercenti riminesi: 'L'Italia non c'è? Gli affari non ne risentiranno'

Attualità

Rimini

| 06:51 - 14 Giugno 2018

All'indomani della clamorosa eliminazione dell'Italia nei playoff delle qualificazioni mondiali, la stampa nazionale si soffermò sulle ricadute economiche negative. Tra le voci c'era anche un non quantificato calo dell'indotto di bar, ristoranti e pub. Niente più rito collettivo della partita: tanti tifosi vestiti di azzurro radunati nei bar e nei locali per assistere alle imprese della nazionale italiana di calcio. I mondiali partono giovedì, senza l'Italia, ma gli esercenti riminesi non sono affatto preoccupati, anzi al contrario l'assenza degli azzurri diventa un'opportunità.

Lo spiega Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty e presidente della Fipe-Confcommercio sezione di Rimini. "Al contrario la partita di calcio gioca contro molti locali di Rimini: non tutti hanno schermi per le partite, ci sono locali che hanno un'impostazione diversa dal bar sport, quindi paradossalmente con i mondiali e l'Italia in campo perde indotto chi fa il servizio classico". Dalle parole di Lanzetti si evince che mancherà sostanzialmente solo l'aspetto folckloristico, il rito di tanti appassionati uniti dal tifo per la bandiera tricolore. Per chi puntava sul tutto esaurito, con le dirette dell'Italia, dovrà comunque rassegnarsi. E sperare magari in buoni risultati della Germania, dell'Inghilterra e della Russia. Sono infatti queste le nazionalità di turisti affezionati a Rimini che potrebbero riempire i bar, accalcati davanti allo schermo. "Alcune realtà come il mio locale richiamano parecchi turisti stranieri. Tedeschi, russi e inglesi si radunano comunque, partita o non partita", spiega Richard Di Angelo, titolare del Rose 'N Crown, che è peraltro convinto che l'assenza degli azzurri non toglierà ai riminesi la voglia di guardare le partite. "E' sempre un evento il mondiale, diciamo che in molti avranno una visione più rilassata delle partite!".