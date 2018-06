Palpeggiamenti e messaggi Whatsapp molto forti. Il pressing hard del ristoratore all'aiuto cuoca

Cronaca

Rimini

| 07:21 - 17 Giugno 2018

Si era invaghito della sua aiuto cuoca, le inviava messaggi dal contenuto hard e la palpeggiava, secondo quanto denunciato dalla donna. Un ristoratore riccionese, 59enne, è a processo accusato di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni. Vittima una 44enne, alla quale i comportamenti molesti dell'uomo hanno procurato anche problemi di salute, da qui infatti il terzo capo d'accusa per lesioni. Le sgradite attenzioni da parte del ristoratore sono iniziate nel dicembre 2015: atteggiamenti vessatori sul posto di lavoro, palpeggiamenti, telefonate e messaggi dal contenuto a luci rosse. L'uomo le chiedeva foto di nudo, faceva espliciti riferimenti al proprio organo genitale e a quello della sua aiuto cuoca. Le inviò un messaggio vocale di questo tenore anche nel momento in cui la donna, accompagnata dal proprio avvocato Andrea Muratori, si trovava a colloquio in un'associazione per la difesa delle donne. Lei in quel frangente gli diede corda e registrò la voce dell'uomo intento in avances esplicite. I messaggi vocali costituiranno materiale probatorio all'analisi del giudice. Nell'udienza del 12 giugno la pubblica accusa ha depositato una chiavetta Usb con i messaggi incriminati e sono state presentate, dalla difesa (l'avvocato Piergiorgio Tiraferri) e dall'avvocato della parte civile le liste dei testimoni. La trascrizione dei messaggi sarà effettuata nella prossima udienza, in programma in autunno, mentre nel 2019 inizierà l'attività istruttoria.