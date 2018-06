Lo Chef Parini, danzatori, fotografi e artisti protagonisti di un evento speciale a Onferno

Eventi

| 16:03 - 12 Giugno 2018

Cosa fanno insieme un fornaio, un cuoco stellato, un fotografo, un agricoltore, un artista, un coreografo con il suo collettivo di danzatrici e un gruppo di produttori e artigiani locali? A Passo d'Uomo ti aspetta il 16 e il 17 giugno alla Fattoria Caracol di Onferno a Gemmano (Via Bosco) per accompagnarti nel racconto di 'Terra: narrazione su cibo e lavorazione'. L'evento è un percorso di scoperta e prova di ciò che lega ciò cui ci nutriamo all’aspetto dei luoghi che attraversiamo.

Sabato e successivamente domenica alla Fattoria Caracol si svolgerà un percorso di scoperta e sperimentazione di ciò che lega il cibo all’aspetto dei luoghi in cui è prodotto. I partecipanti saranno invitati a collaborare per costruire durante il giorno l’avvicinamento e le preparazioni per arrivare alla cena serale, in un campo di grano sotto le stelle, che sarà preparata dallo chef Pier Giorgio Parini. Si formeranno piccoli gruppi spontaneamente guidati (e accompagnati) dai promotori del progetto, con suddivisione dei compiti per allestire e predisporre la serata. In uno scambio di saperi, con un dialogo aperto, utilizzando gli strumenti della fotografia, dell’arte del movimento e delle arti visive si scopriranno luoghi e si prepareranno piatti.

La giornata si concluderà con una performance del Collettivo Movimento Centrale: ‘Alberi che camminano’.



Piergiorgio Parini chef

Lorenzo Cagnoli fornaio

Claudio Gasparotto coreografo affiancato dal Collettivo di Movimento Centrale Danza & Teatro

Ilario Giannini agricoltore

Dorin Mihai fotografo

Franco Pozzi artista visivo

Chiamata alla terra

Fattoria Caracol Via Bosco, Onferno Gemmano (RN)



Programma

Ore 11 Inizio della giornata

Ore 13 pausa pranzo convivio con piccole stuzzicherie

Ore 21 cena collettiva attività

Con il fornaio impastare e cuocere il pane

Con il coreografo e l’artista visivo, la creazione del rito: installazione, performing art nel campo di grano e preparazione alla cena

Con il fotografo lo storytelling

Con il cuoco cena tra il grano

Con produttori e artigiani locali la narrazione di storie

CONTRIBUTO: per la artecipazione alla cena è previsto un contributo di 30 euro per gli adulti e di 20 euro per i bambini fino a 14 anni. La partecipazione alla cena sieffettua su prenotazione fino ad esaurimento posti. Il contributo copre le spese della cena. Merende, bevande e stuzzicherie disponibili durante la giornata saranno soggette al versamento di piccoli contributi.

ATTREZZATURA: macchina fotografica per chi è interessato a sperimentarsi nella fotografia, abiti comodi per chi è interessato a sperimentarsi nel movimento. Per tutti scarpe comode e abiti adatti alla campagna.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI mail info@apassoduomo.org - cell. 338/3185501