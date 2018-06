Ginnastica in Festa: anche le Farfalle in pedana alla Fiera di Rimini dal 22 giugno all'1 luglio

Sport

Rimini

| 15:44 - 12 Giugno 2018

Le Farfalle sono pronte a rendere “Ginnastica in Festa” 2018 un appuntamento unico nel suo genere. La Squadra Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica al completo, infatti, è la prima grande presenza annunciata per l’evento alla Fiera di Rimini, che dal 22 giugno all’1 luglio, porterà campioni azzurri e tanto spettacolo all’interno del quartiere fieristico di IEG - Italian Exhibition Group.

Seguite dall’allenatrice più vincente di tutti i tempi Emanuela Maccarani e da due componenti dello staff dell'Accademia Internazionale, la tecnica Valentina Rovetta e la coreografa Federica Bagnera, le giovani stelle della Ritmica incontreranno tutti i fan durante la giornata di venerdì 29 giugno per poi salire in pedana e regalare ulteriori emozioni al pubblico presente con un’esibizione mozzafiato. Sarà dunque un’occasione unica per salutare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, di ritorno dai recenti Campionati Europei di Guadalajara dove hanno conquistato un Oro ai 5 cerchi (già campionesse del mondo in questa specialità) e due Argenti nel completo e nel misto, insieme a Beatrice Tornatore, Elena Varallo, Daniela Mogurean e Francesca Majer, le compagne che completano la rosa delle Farfalle azzurre.

Tra le novità di quest’anno, inoltre, il programma della manifestazione si arricchirà con l’inserimento delle attività del settore Salute e Fitness della Federazione Ginnastica d’Italia, aperte a chiunque voglia cimentarsi in una delle numerose specialità. Dal 25 giugno all’1 luglio, tutti gli sportivi e gli appassionati di ginnastica potranno provare Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym. Saranno inoltre allestite un’Area Acrobatica, dove poter provare gli elementi fondamentali della specialità, ed una zona dedicata alla dimostrazione del Parkour-Gym nella quale si alterneranno esperienze didattiche e tecniche per la promozione di questa nuova disciplina.

“Ginnastica in Festa” 2018 si preannuncia, dunque, un’edizione ricchissima di sport: andranno infatti in scena anche i Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Trampolino Elastico, insieme a numerose esibizioni di Ginnastica per Tutti, Gymgiocando, Sincrogym, Promogym, Ropeskipping e Gyminsieme, con il Galà della Gymnaestrada a chiudere in bellezza.

Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it.