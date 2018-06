Sharm El Sheikh e Ibiza: nuove destinazioni dall'aeroporto 'Fellini' di Rimini. Confermate le isole Greche

Turismo

Rimini

| 14:56 - 12 Giugno 2018

Sharm El Sheikh e Ibiza: sono queste le nuove rotte che da settembre a inizio novembre partiranno dall'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Anche quest’anno il tour operator Eden Viaggi organizza dallo scalo romagnolo dei charter destinati soprattutto a chi vuole prendersi un po' di meritato riposo dopo la stressante e intensa stagione estiva in Riviera. Una ghiottissima occasione anche per chi vuole concedersi un viaggio e partire comodamente dalla Romagna, senza doversi sobbarcare fastidiose trasferte verso altri scali.

Confermatissima rispetto allo scorso anno la Grecia, con i voli diretti per le splendide isole di Kos e Rodi. Tornano anche le rotte verso le Baleari e da quest'anno nessuna manca all'appello: si potrà volare per la mondana Ibiza e perché no, raggiungere anche l'esclusiva Formentera. Per gli amanti della natura ecco i voli per sbarcare nella selvaggia Minorca, mentre per chi cerca una vacanza comoda pronti anche i collegamenti per Maiorca. L'altra new entry di quest'anno è il Mar Rosso, con i voli diretti per Sharm El Sheikh. Le partenze saranno settimanali a partire dal 9 settembre e variano a seconda della destinazione. I voli sono abbinati ad un pacchetto vacanza che comprende il soggiorno in un villaggio, con trattamento "all inclusive".

«Questi voli rispondono perfettamente al nostro obiettivo di collegare la Romagna con altre importanti mete turistiche e soprattutto consentono di allungare la stagione, estendendo l’operatività anche oltre il tradizionale periodo estivo, con evidenti benefici per l’aeroporto e il territorio» spiega Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, società che gestisce lo scalo riminese. «La nostra sfida è quella di creare un nuovo concetto di aeroporto che, oltre alle tradizionali logiche di incoming, sappia rispondere in maniera efficace a quelle che sono le reali esigenze di mobilità del nostro territorio portando voli di linea e compagnie quali Ryanair ed altre. Anche i voli di Eden Viaggi – conclude l’ad dell’aeroporto romagnolo - vanno in questa direzione».

Ed in effetti da anni l’iniziativa del tour operator marchigiano riscuote un buon successo, riuscendo a veicolare nello scalo riminese un traffico davvero interessante. «Da tempo gestiamo il booking di questi voli – spiega Pier Giorgio Bertani, responsabile dell’agenzia viaggi Rio Salto di San Mauro Pascoli, partner di Eden Viaggi per questa operazione – e il trend è stato sempre in continua crescita. Ogni anno riusciamo a muovere dall’aeroporto di Rimini oltre 1000 passeggeri». I voli sembrano venire incontro alle esigenze di una domanda molto variegata. «Il territorio risponde molto bene a questa iniziativa – continua Bertani - non solo gli operatori turistici che hanno la possibilità di partire dopo una stagione estiva stressante, ma anche famiglie e clienti individuali. Con poche ore di volo e a prezzi competitivi si arriva in mete bellissime e con strutture di assoluto livello».

È possibile trovare il dettaglio dei voli con destinazioni, date, strutture e prezzi nel sito www.viaggiriosalto.com, nella sezione “Voli da Rimini – Spagna, Grecia e Mar Rosso”. Inoltre, per informazioni e prenotazioni sui voli è possibile rivolgersi a tutte le agenzie di viaggio partner presenti nel territorio romagnolo che si occupano della vendita dei pacchetti vacanza.