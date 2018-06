Riccione, una bella giornata all'aperto tra i cavalli per i bimbi della scuola d'infanzia Belvedere

Attualità

Riccione

| 14:09 - 12 Giugno 2018

Una sezione di bimbi della scuola dell’infanzia “ Belvedere” di Riccione ha partecipato ad una visita didattica all’aperto in una fattoria di cavalli. Una giornata trascorsa all’aperto a fianco di splendidi esemplari purosangue dove 25 piccoli hanno potuto vivere un’esperienza diretta con le attività che vengono svolte quotidianamente in una scuderia.

Si tratta di uscite che durante tutto l’anno vengono incentivate dalle insegnanti e anche dai genitori per coinvolgere i bambini in attività all’aria aperta fuori dalle scuole. Alle uscite didattiche partecipano tutte le scuole dell’infanzia per dare la possibilità di partecipare e conoscere da vicino antiche tradizioni come la vendemmia o la spremitura delle olive.





“ Grazie alla collaborazione con le insegnanti – afferma l’assessore ai Servizi Educativi Alessandra Battarra – stiamo portando avanti un progetto di conoscenza e apprendimento che consente ai nostri piccoli di sviluppare la loro curiosità per gli animali, il verde, e in generale la conoscenza del mondo agricolo. Il loro entusiasmo e creatività che portano a casa dopo queste uscite sono lo stimolo e la spinta ideale per noi amministratori a proseguire su questa strada”.