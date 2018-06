Rimini, conducente bus passa con il rosso. Ecco le FOTO dei mezzi che non rispettano i semafori

Attualità

Rimini

| 13:55 - 12 Giugno 2018

Una Renault Clio in viale Principe Amedeo che supera le auto ferme al semaforo rosso e che attraversa l'incrocio, nonostante su via Perseo stiano transitando le vetture con il verde. Un'utilitaria grigia in via Siracusa che "brucia" il rosso. Un'automobile che fa lo stesso in via Caduti di Marzabotto, di notte, in una strada a 4 corsie. E nella stessa via un autobus che ignora completamente il semaforo e passa. Sono le immagini diffuse dal Comune di Rimini, nel rimarcare le continue infrazioni riprese dalle telecamere dei sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche. Infrazioni in aumento: 2.149 sono state quelle rilevate nel 2017 contro le 1883 del 2016. "Troppe per quella che resta assieme alla velocità la causa del verificarsi di incidenti anche gravi.", commenta l'Amministrazione Comunale di Rimini, che annuncia misure per invertire questo trend. In primis l'installazione di sistemi di videosorveglianza su altri incroci, come quello a rischio incidenti tra la Superstrada di San Marino e via della Gazzella, ma anche la costituzione di parte civile in sede giudiziaria contro i guidatori al volante che non rispettano il rosso, o guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.