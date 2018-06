Lavoro a rischio per dipendenti Mercatone Uno di Cerasolo, Sindaco Spinelli sollecita la Regione

Attualità

Coriano

| 13:11 - 12 Giugno 2018

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, con una delegazione di dipendenti Mercatone Uno, è stata ricevuta martedì 12 giugno dall'assessore Regionale Emilia-Romagna Palma Costi, al fine di sensibilizzare la Regione sulla situazione specifica del punto vendita di Coriano.

Durante questa fase nazionale di trattativa tra azienda e sindacati di trasferimento del personale, la Regione lavorerà per ottenere la maggiore garanzia occupazionale vista la storia professionale dei lavoratori che hanno sempre garantito il buon funzionamento del punto vendita. Massima collaborazione istituzionale tra Comune e Regione per garantire il Lavoro oggi e domani.

Domenica Spinelli:”Gradita, mentre ci recavamo in regione, la chiamata del Presidente Bonaccini, per motivi istituzionali fuori d’Italia, che si è informato sugli sviluppi e ha ribadito che la Regione non lascerà da solo nessun dipendente.”