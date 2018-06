Scoperta shock a Bellaria: 400 kg di amianto e serre trasformate in una discarica con rifiuti di ogni tipo

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 12 Giugno 2018

Nella campagna del comune di Bellaria è stata scoperta una discarica abusiva, su un terreno di circa 2000 mq con vincolo agricolo. In tre serre agricole prive di copertura la Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto oltre 1000 metri cubi di materiale, una vera e propria discarica non autorizzata: cataste di pneumatici, plastica, veicoli fuori uso, parti di ricambio, materiali derivanti da apparati elettrici ed elettronici, motori esausti non bonificati, bombole gpl ed imballaggi in materiale plastico, tutti rifiuti accatastati, abbandonati e appoggiati direttamente sul terreno. I finanzieri hanno anche accertato la presenza di numerose lastre di eternit, contenenti amianto, per circa 400 kg.

Anche il sottofondo della pavimentazione stradale di accesso al sito agricolo è risultata essere costituita da rifiuti inerti di vario genere provenienti da demolizione. L'area è stata posta sotto sequestro, mentre il proprietario del terreno e l'affittuario, titolare di una carrozzeria, sono stati denunciati per abbandono, gestione e deposito di rifiuti su suolo agricolo, cambio di destinazione d'uso del terreno, per la realizzazione della pavimentazione di accesso all'area senza titolo abilitativo.