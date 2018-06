Parco del mare, il Comune di Rimini acquisisce le aree in fregio del Lungomare Spadazzi

Attualità

Rimini

| 12:57 - 12 Giugno 2018

Con il verbale sottoscritto lunedì 11 giugno dall’Amministrazione comunale di Rimini e dall’Agenzia del Demanio, si è concluso l’iter per l’assegnazione delle aree poste in fregio del Lungomare Spadazzi a Miramare, una porzione di territorio indispensabile per completare il progetto del Parco del Mare e a cui l’amministrazione ha dato la priorità, in virtù dei finanziamenti pubblici europei (POR-FESR – Asse 5) ottenuto per la riqualificazione e rigenerazione urbana del waterfront.

Le aree acquisite dal Comune, in precedenza classificate demanio marittimo, contano una superficie totale di circa 2.700 mq. dove sono presenti alcuni fabbricati già in concessione alle attività turistiche poste sul lato monte del Lungomare. Con la definizione dell’acquisizione dunque si completa il perimetro delle aree interessate dal “Parco del Mare” e si potrà quindi procedere con la conclusione degli accordi con gli operatori privati che hanno presentato la manifestazione di interesse per la loro riqualificazione.

L’atto sottoscritto ieri e che ha reso efficace la cessione in proprietà delle aree e manufatti è il risultato dell’attuazione della legge sul Federalismo demaniale.