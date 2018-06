Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa della Romagna è nuovo consigliere del PalaRiccione

Attualità

Riccione

| 12:54 - 12 Giugno 2018

Il sindaco Renata Tosi, in occasione dell’ultima assemblea dei soci del Palariccione, svoltasi venerdì pomeriggio, ha nominato nuovo consigliere del cda Patrizia Leardini, direttore del Polo Romagnolo Parchi Costa Edutainment.



Contestualmente a questa nomina votata all’unanimità, sono stati ratificati gli ingressi di Rita Leardini, imprenditrice del settore hospitality, di Gianfranco Sanchi, imprenditore nel settore alberghiero e consulente di finanza agevolata e di Eleonora Bargamaschi, presidente della New Palariccione srl. Il Cda rimane così costituito da tre componenti, Patrizia Leardini subentra infatti ad Orfeo Grossi, e dalla presidente Bergamaschi.



Patrizia Leardini è direttore generale di Costa Parchi spa, che gestisce Italia in Miniatura, Aquafan, Oltremare e Aquario di Cattolica. Dal 2012 è direttore dell’Aquario di Livorno per Costa Edutainment spa e dal 2016 Direttore del Parco Marineland di Malta.



“Mettere a sistema più competenze in settori diversi ma legati a doppio filo ad esperienze e competenze di primo piano acquisite sul campo – commenta il sindaco Renata Tosi - costituisce un passo necessario per garantire una gestione sempre all’altezza delle opportunità di sviluppo economico e turistico che il Palazzo dei Congressi può offrire alla città . Efficienza, flessibilità ed economicità sono gli obiettivi cui puntare per aumentare le potenzialità del Palas. Esprimo i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Leardini, sono certa che con le sue competenze, andrà ad arricchire l’attività portata avanti in modo proficuo dalla squadra, oggi in campo, allo scopo di conquistare le migliori performance nel settore congressuale. Ringrazio infine Orfeo Grossi per il contributo e le competenze messe a disposizione nella compagine del cda”.