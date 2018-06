Volley femminile, Markovic sceglie Cuneo: l'Omag sul mercato straniero. Caserta e Roma comprano un titolo

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:52 - 12 Giugno 2018

E’ ufficiale. La schiacciatrice austriaca Srna Markovic (foto) ha accettato l’offerta di Cuneo in serie A1 (ha comprato il titolo di Modena) per cui il ds dell’Omag Stefano Manconi deve trovare la sostituta. Il mercato italiano non offre soluzioni: la colombiana Coneo è andata a Collegno, Segura da Cuneo si è trasferita in Germania, la forte Grey da Soverato a Casalmaggiore, quindi si sta dragando il mercato europeo alla ricerca di una giocatrice affidabile e dai costi abbordabili. il tecnico Saja e Manconi si stanno vedendo numerosi video, stanno esaminando le statistiche di atlete reduci da campionati europei.

Intanto da mercoledì scatta la campagna abbonamenti. I prezzi sono: 100 euro per le partite di regular season e di Coppa Italia; 130 euro per un pacchetto aperto (cioè compresi eventuali playoff). Martedì cominciano i lavori la palas per il parquet: dureranno un mese e quindi dal 20 agosto la squadra potrà allenarsi regolarmente al palas col nuovo fondo in legno.

Intanto il roster delle neopromosse è ultimato. Al Martignacco (Udine), Cutrofiano (Lecce), Pinerolo (ha già ultimato la squadra), Sassuolo (nel fine settimana ha vinto nella finale playoff con Settimo Torinese) probabilmente va ad aggiungersi una società di Roma di B1 che acquista il titolo da San Lazzaro mentre Caserta, retrocessa, ha acquistato il titolo di serie A2 di Cuneo.



SERIE B2 Il Riviera Volley inserisce Alessandro Forlani nello staff con Luca Nanni ed a Edoardo Nanni per le squadre B2 e U/16 Regionale nella prossima stagione. Nell'ultima stagione ha aiutato Doria Carnesecchi con la U14. Confermato Andrea Bonfè, il secondo di Marco Brunetti alla guida della squadra di serie D promossa. Sarà nello staff di tecnici della B2 femminile e della U16 Regionale e continuerà ad allenare come l'anno scorso anche il minivolley.

Stefano Ferri