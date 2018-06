Motociclismo, Mondiale Supersport, a Misano anche il Gas Racing Team con Lorenzo Gabellini

Sport

Misano Adriatico

| 12:18 - 12 Giugno 2018

Il GAS Racing Team nel mondiale SuperSport con Lorenzo Gabellini in occasione del Round 8 della SBK, che si correrà nel tracciato di Misano Adriatico il prossimo 8 Luglio 2018.

Il Team Riminese, già presente ad Imola nel Round 5, raddoppia e sarà presente come One Event anche per l’evento SuperBike “Riviera di Rimini”, nella categoria WorldSSP.

Il giovane pilota Riccionese Lorenzo Gabellini, solitamente impegnato nel Campionato Italiano Velocità in sella alla Yamaha R6 preparata dal GAS Racing Team con il supporto ufficiale di Yamaha Motor Europe filiale Italia, avrà l’opportunità per fare un’ulteriore esperienza mondiale.