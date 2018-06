Inquinamento elettromagnetico vicino alla Scuola Rodari a Rimini: report di Arpae, valori nella norma

Attualità

Rimini

| 10:37 - 12 Giugno 2018

Il giorno 16 febbraio 2018 è stato effettuato un sopralluogo e rilievi di campo magnetico a bassa frequenza (50 Hz) all’interno ed all’esterno della scuola elementare “Rodari” a Rimini in Via Quagliati, 9 situata in prossimità di due linee elettriche parallele ad alta tensione (132 kV).

Sulla base di questi rilievi è stato redatto un Report

Nell´ambito del Progetto CEM la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad ARPAE di individuare alcuni siti sensibili in prossimità di impianti elettrici (linee elettriche e cabine di trasformazione) dove effettuare misure di campi magnetici a bassa frequenza (ELF).

Ciò, sia per:

- verificare il rispetto delle emissioni ai limiti di legge;

- raccogliere informazioni utili per studi epidemiologici relativi agli effetti a lungo termine sulla salute umana nonché evidenziare la variabilità temporale ed eventuali variazioni significative dei campi magnetici misurati rispetto al passato;

- la formazione di progetti di razionalizzazione ed ottimizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio in funzione dell’esposizione della popolazione e della pianificazione territoriale.

Tra i vari siti sensibili presenti nella provincia di Rimini situati in prossimità di impianti elettrici, sono state scelte due scuole: la scuola elementare “Rodari” e la scuola materna “Biancaneve”.

Quindi, il giorno 16 febbraio 2018 è stato effettuato un sopralluogo e rilievi di campo magnetico a bassa frequenza (50 Hz) all’interno ed all’esterno della scuola elementare “Rodari” a Rimini in Via Quagliati, 9 situata in prossimità di due linee elettriche parallele ad alta tensione (132 kV).

Dalle misurazioni effettuate risulta che:

1. i valori di campo magnetico sono abbastanza coerenti con quelli rilevati negli anni passati seppure in lieve aumento;

2. in nessun caso viene superato il valore limite di 100 μT previsto dal DPCM 8/7/2003, limite che non deve mai essere superato in nessuna condizione;

3. i valori di campo magnetico risultano inoltre inferiori al valore di 10 μT (valore di attenzione) e di 3 μT (obiettivo di qualità) da intendersi come mediana dei valori registrati durante misure prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio per luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere (DPCM 8/7/2003).